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História

Seis exames de DNA serão feitos para comparar amostras de pessoas que alegam ser familiares da Clarinha

Ouça entrevista com o médico da Polícia Militar do ES, coronel Jorge Potratz

Publicado em 19 de Março de 2024 às 11:16

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 mar 2024 às 11:16
Mesmo aposentado, o coronel Jorge Potratz ainda visita Clarinha
Mesmo aposentado, o coronel Jorge Potratz visitava Clarinha Crédito: Fernando Madeira
Depois de duas décadas recebendo cuidado e carinho da equipe do Hospital da Polícia Militar (HPM) "Clarinha", como ficou conhecida a mulher sem registro oficial atropelada em 2000, morreu na última quinta-feira (14). Ela passou mal ainda pela manhã e teve uma broncoaspiração. Apesar dos esforços da equipe médica, ela não resistiu. A informação e confirmação da morte foi comunicada pelo médico que cuidou da paciente e sempre esteve ao lado dela nestas mais de duas décadas, o coronel Jorge Potratz. O caso da paciente "misteriosa" ganhou repercussão após a história dela ter sido contada em uma reportagem no Fantástico. Clarinha, como era chamada pela equipe médica, foi atropelada no Dia dos Namorados, em 12 de junho de 2000, no Centro de Vitória. 
Seis exames de DNA deverão ser feitos para comparar amostras de pessoas que alegam ser familiares da Clarinha. A informação é do médico Jorge Potratz, em entrevista nesta terça-feira (19) à rádio CBN Vitória. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Coronel Jorge Potratz -19-03-24

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