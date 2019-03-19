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PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Seis em cada dez brasileiros não estão prontos para aposentadoria

É o que revela pesquisa realizada pelo SPC Brasil, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em parceria com o Banco Central. Aprenda com um educador financeiro como começar a se planejar!

Publicado em 19 de Março de 2019 às 11:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 mar 2019 às 11:42
Em um país em que a população idosa e a expectativa de vida aumentam a cada dia, seis em cada 10 brasileiros não estão preparados para a aposentadoria. É o que apontou uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em parceria com o Banco Central. Os principais motivos, segundo os entrevistados, incluem falta de planejamento ou de orçamento.
 
O educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, explica que para começar a fazer o planejamento financeiro, não importa quanto você vai poupar. Segundo ele, é preciso antes criar o hábito de guardar dinheiro. 
Entre os principais motivos citados pelos entrevistados que não fazem qualquer tipo de plano financeiro para a aposentadoria, 36% alegam não sobrar dinheiro.O levantamento mostra que o percentual daqueles que se preparam é maior entre homens (45,1%), trabalhadores entre 35 e 54 anos (43,2%) e das classes A e B (54,9%).
A pesquisa também identificou os meios mais comuns utilizados por aqueles que dizem estar se preparar para a aposentadoria: aplicações financeiras (42%), principalmente a previdência privada (20%), e outros ativos financeiros, como ações, títulos ou fundos (20%). A pesquisa entrevistou 804 pessoas acima de 18 anos de todas as classes sociais e ambos os gêneros nas 27 capitais.
Entrevista - Fernanda Queiroz - José Vignoli - 18-03-19

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