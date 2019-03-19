Seis em cada dez brasileiros não estão prontos para aposentadoria

Em um país em que a população idosa e a expectativa de vida aumentam a cada dia, seis em cada 10 brasileiros não estão preparados para a aposentadoria. É o que apontou uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em parceria com o Banco Central. Os principais motivos, segundo os entrevistados, incluem falta de planejamento ou de orçamento.

O educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, explica que para começar a fazer o planejamento financeiro, não importa quanto você vai poupar. Segundo ele, é preciso antes criar o hábito de guardar dinheiro.

Entre os principais motivos citados pelos entrevistados que não fazem qualquer tipo de plano financeiro para a aposentadoria, 36% alegam não sobrar dinheiro.O levantamento mostra que o percentual daqueles que se preparam é maior entre homens (45,1%), trabalhadores entre 35 e 54 anos (43,2%) e das classes A e B (54,9%).

A pesquisa também identificou os meios mais comuns utilizados por aqueles que dizem estar se preparar para a aposentadoria: aplicações financeiras (42%), principalmente a previdência privada (20%), e outros ativos financeiros, como ações, títulos ou fundos (20%). A pesquisa entrevistou 804 pessoas acima de 18 anos de todas as classes sociais e ambos os gêneros nas 27 capitais.