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COVID-19

Seis desafios para os novos prefeitos na gestão da pandemia

Quem aponta esses desafios é a epidemiologista e comentarista da CBN Vitória Ethel Maciel

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 10:14

Publicado em 

29 nov 2020 às 10:14
Coronavírus Crédito: CDC
Além dos cenários municipais em áreas como educação, segurança pública, mobilidade urbana e tantas outras que influenciam no dia a dia dos cidadãos, os prefeitos eleitos das 78 cidades capixabas - quatro deles que deverão ser escolhidos neste domingo (29), também terão que lidar com a realidade da pandemia do novo coronavírus, que já matou 4.245 pessoas no Espírito Santo, de acordo com a última atualização do painel da Secretaria de Estado da Saúde. A epidemiologista Ethel Maciel, pós-doutora pela Universidade Johns Hopkins (EUA) e comentarista da CBN Vitória, traçou seis grandes desafios na área da saúde que vão demandar articulação dos gestores municipais no enfrentamento à covid-19. Ouça!
Entrevista - Patrícia Vallim - Ethel Maciel - 20.56s - 29-11-20

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