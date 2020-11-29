Seis desafios para os novos prefeitos na gestão da pandemia

Além dos cenários municipais em áreas como educação, segurança pública, mobilidade urbana e tantas outras que influenciam no dia a dia dos cidadãos, os prefeitos eleitos das 78 cidades capixabas - quatro deles que deverão ser escolhidos neste domingo (29), também terão que lidar com a realidade da pandemia do novo coronavírus, que já matou 4.245 pessoas no Espírito Santo, de acordo com a última atualização do painel da Secretaria de Estado da Saúde. A epidemiologista Ethel Maciel, pós-doutora pela Universidade Johns Hopkins (EUA) e comentarista da CBN Vitória, traçou seis grandes desafios na área da saúde que vão demandar articulação dos gestores municipais no enfrentamento à covid-19. Ouça!