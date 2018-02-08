Seis das dez avenidas com maior número de acidentes estão em Vitória

As avenidas Carlos Lindenberg, em Vila Velha, Fernando Ferrari, em Vitória e Norte Sul, na Serra são as vias que cortam cidades com maior número de acidentes de trânsito. Os dados fazem parte de um relatório anual de estatísticas do Detran e são referentes ao ano de 2016. Entre as dez vias com maior número de acidentes, seis estão em Vitória. Segundo o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, as ocorrências mais graves acontecem a noite e madrugada com motoristas que desenvolvem excesso de velocidade. Hoffmann adiantou que em Camburi, na Avenida Dante Micheli serão instaladas câmeras nos semáforos para flagrar avanço de sinal e avanço sobre a faixa de pedestre.