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IMPRUDÊNCIA NO TRÂNSITO

Seis das dez avenidas com maior número de acidentes estão em Vitória

Mas em Vila Velha é que está a via com maior registro de ocorrências

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 11:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 fev 2018 às 11:46
As avenidas Carlos Lindenberg, em Vila Velha, Fernando Ferrari, em Vitória e Norte Sul, na Serra são as vias que cortam cidades com maior número de acidentes de trânsito. Os dados fazem parte de um relatório anual de estatísticas do Detran e são referentes ao ano de 2016. Entre as dez vias com maior número de acidentes, seis estão em Vitória. Segundo o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, as ocorrências mais graves acontecem a noite e madrugada com motoristas que desenvolvem excesso de velocidade. Hoffmann adiantou que em Camburi, na Avenida Dante Micheli serão instaladas câmeras nos semáforos para flagrar avanço de sinal e avanço sobre a faixa de pedestre. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tyago Hoffmann - 08-02-18
Em Vila Velha está a via que encabeça a lista com maior número de acidentes em 2016: a Avenida Carlos Lindenberg. O secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich Júnior, também ressalta que as ocorrências mais graves envolvem avanço de sinal.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cel Oberacy Emerich - 08-02-18

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