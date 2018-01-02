Seguro DPVAT tem redução de 35% para 2018

Cai a partir deste ano o valor cobrado pelo seguro obrigatório, o DPVAT, em 35% para carros de passeios. De R$ 63,69 para R$ 42 em todo o Brasil. Porém, os motociclistas não terão este benefício. A tabela de preço com os valores para cada tipo de veículo ainda será divulgada pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). Acompanhe nesta edição do CBN Cotidiano uma entrevista com o coordenador de atendimento DPVAT do Sindicato dos Corretores de Seguros (Sincor), Ivo Tadeu Basílio, que analisa o assunto e explica as implicações.