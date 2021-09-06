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Seguro de carro: novas regras começam a valer; saiba o que muda

As explicações são do presidente do Sindicato das Seguradoras do RJ e ES, Antonio Carlos Costa, em entrevista à CBN Vitória

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 10:57

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

06 set 2021 às 10:57
Homem segura chave do carro. País passa a contar com novas regras de seguro
Seguro automotivo Crédito: Karolina Grabowska/Pixabay
As novas regras da Superintendência de Seguros Privados (Susep) para seguros de automóveis começaram a valer na última quarta-feira (1º). E o que todo mundo quer saber é: afinal, vão ficar mais baratos? Entre as mudanças implementadas está a possibilidade de o seguro ser contratado sem a identificação exata do veículo e vinculado ao condutor. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Sindicato das Seguradoras do RJ e ES, Antonio Carlos Costa, detalha as mudanças. O que muda a partir de agora para o consumidor de seguro?
Dúvida comum que surgiu foi: "o preço do seguro de automóvel ficará mais barato?". Segundo o Sindicato, "o preço do seguro pode ser mais barato nas novas apólices que serão lançados em breve pelas seguradoras. No entanto, é importante esclarecer que o preço será proporcional as coberturas contratadas. A partir de agora, o cliente poderá personalizar seu seguro às suas necessidades, o que pode diminuir o preço. Já o cliente que optar pela cobertura completa continuará pagando o valor integral", informa. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Patricia Vallim - Antonio Carlos Costa - 06-09-21.mp3

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