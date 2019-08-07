Seguro automotivo poderá ficar 10% mais barato em Vitória

Sete seguradoras de veículos se comprometeram a reduzir o valor de seus seguros para moradores de Vitória. A informação é do secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Bruno Toledo, que afirma ainda que as negociações com as empresas avançaram após a queda de 60% nas ocorrências de furtos e roubos de veículos na Capital. Três seguradoras que não responderam às notificações do Procon de Vitória já foram multadas pelo órgão. Das sete que já concordaram com a redução nos valores para seguros que serão renovados ou novos para 2019/2020, uma delas já sinalizou com o percentual de queda de 10%.