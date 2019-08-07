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Seguro automotivo poderá ficar 10% mais barato em Vitória

Segundo o Procon de Vitória, sete seguradoras já sinalizaram com a possibilidade de redução nos valores após queda de 60% nas ocorrências de furtos e roubos e veículos na cidade

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 11:29

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 ago 2019 às 11:29
Sete seguradoras de veículos se comprometeram a reduzir o valor de seus seguros para moradores de Vitória. A informação é do secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Bruno Toledo, que afirma ainda que as negociações com as empresas avançaram após a queda de 60% nas ocorrências de furtos e roubos de veículos na Capital. Três seguradoras que não responderam às notificações do Procon de Vitória já foram multadas pelo órgão. Das sete que já concordaram com a redução nos valores para seguros que serão renovados ou novos para 2019/2020, uma delas já sinalizou com o percentual de queda de 10%. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Bruno Toledo - 07-08-19
Com a queda dos índices, o Procon Vitória havia notificado as seguradoras de veículos para que reduzissem os preços dos seguros. Em 2017 foram registradas na cidade 2333 ocorrências de furtos e roubos. Em 2018, foram 888 ocorrências. 
Confira a lista de seguradoras que já sinalizam com descontos:
- Tokio Marine;
- Usebens;
- Liberty;
- Indiana;
- Sura;
- Zurich;
- Alfa.
Fonte: Procon de Vitória 

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