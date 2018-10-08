Segurança, saúde e emprego são desafios na Câmara, avalia Amaro Neto

O deputado estadual Amaro Neto em sessão na Assembleia Crédito: Lissa de Paula/Ales

O apresentador de TV Amaro Neto (PRB) foi o deputado federal mais votado no Espírito Santo, com 181.813 votos - 9,41% dos votos. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Amaro, que atualmente é deputado estadual, comentou o resultado das urnas. "Na política a gente tem que trabalhar em conjunto, e eu trabalhei em conjunto com o partido. Estou muito feliz com o resultado".

Sobre o temas que estarão em destaque nas discussões com o Congresso, Amaro elenca três áreas. "O tema da segurança pública estará muito latente. Precisa ser tratado. Segurança Pública, saúde e emprego estavam muito presentes nas conversas com a população. Com base nisso, temos muitos desafios na próxima legislatura em Brasília".

Questionado sobre como dar andamento nas discussões com temas ligados ao desenvolvimento do Espírito Santo, como o projeto da nova ferrovia de Vitória ao Rio e a duplicação da BR 262, o deputado federal eleito diz que deve haver uma atuação conjunta em Brasília. "Se nós não atacarmos a questão da burocracia como um todo, não conseguimos destravar investimentos no Estado. Acredito que não dá para trabalhar isolado em Brasília também".

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