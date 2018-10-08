Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Segurança, saúde e emprego são desafios na Câmara, avalia Amaro Neto
ENTREVISTA

Segurança, saúde e emprego são desafios na Câmara, avalia Amaro Neto

Eleito como o deputado federal mais votado do Espírito Santo, Amaro destacou que esses temas, principalmente a segurança, estiveram muito presentes nas abordagens com a população

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 20:09

Publicado em 

08 out 2018 às 20:09
O deputado estadual Amaro Neto em sessão na Assembleia Crédito: Lissa de Paula/Ales
O apresentador de TV Amaro Neto (PRB) foi o deputado federal mais votado no Espírito Santo, com 181.813 votos - 9,41% dos votos. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Amaro, que atualmente é deputado estadual, comentou o resultado das urnas. "Na política a gente tem que trabalhar em conjunto, e eu trabalhei em conjunto com o partido. Estou muito feliz com o resultado".
Sobre o temas que estarão em destaque nas discussões com o Congresso, Amaro elenca três áreas. "O tema da segurança pública estará muito latente. Precisa ser tratado. Segurança Pública, saúde e emprego estavam muito presentes nas conversas com a população. Com base nisso, temos muitos desafios na próxima legislatura em Brasília".
Questionado sobre como dar andamento nas discussões com temas ligados ao desenvolvimento do Espírito Santo, como o projeto da nova ferrovia de Vitória ao Rio e a duplicação da BR 262, o deputado federal eleito diz que deve haver uma atuação conjunta em Brasília. "Se nós não atacarmos a questão da burocracia como um todo, não conseguimos destravar investimentos no Estado. Acredito que não dá para trabalhar isolado em Brasília também".
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Amaro Neto - 08-10-18.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados