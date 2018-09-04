Segurança Pública: os desafios para os próximos eleitos

A pauta da segurança pública, como não poderia deixar de ser, é tema em destaque nos debates das eleições deste ano. Afinal, a realidade do País preocupa: em 2017 atingimos a marca de 61 mil homicídios no país. Em termos econômicos, os custos da criminalidade passaram de 113 bilhões, em 1996, para 285 bilhões, em 2015. Os dados fazem parte da Agenda “Segurança Pública é Solução” lançada, neste ano, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Igarapé e o Instituto Sou da Paz.

A realidade é alarmante: 70% das mortes violentas são cometidas com uso de arma de fogo. Além dos 49 mil casos de estupro, uma mulher foi assassinada a cada duas horas. A taxa de homicídios de policiais chegou a 106 casos para cada 100 mil trabalhadores da categoria. Também houve mais de 273 mil casos de roubos de veículo. Apesar da imensa quantidade de mortes violentas registrada anualmente, apenas 11% dos detentos brasileiros estão presos por homicídio.

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Assim, foram propostas 7 soluções concretas para reduzir os crimes violentos e enfraquecer o crime organizado. São:

1 - Gestão e organização: Criar sistema e ciente para gerir a segurança pública no Brasil

2 - Combate ao crime organizado: Criar estrutura estatal para enfrentar o crime organizado

3- Fim da impunidade: Tornar as polícias mais efetivas com planejamento, investimento em inteligência e fortalecimento da perícia

4- Retomada do controle dos presídios: Reestruturar o sistema prisional

5- Foco na raiz do problema: Atuar nas causas da violência e antes que o crime aconteça, investindo em programas de prevenção

6 - Menos dinheiro para o trá co: Atualizar a política de drogas