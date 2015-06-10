Segurança Pública acredita em orquestração política para desestabilizar a gestão na pasta

Secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia, acredita que há uma orquestração política para tentar desestabilizar a gestão dele à frente da pasta. Nesta quarta-feira (10), três menores foram apreendidos e dois adultos presos na Grande Vitória suspeitos de participação nos roubos a delegacias e batalhões de polícia. André Garcia acredita que as armas roubadas, 10 pistolas, uma escopeta calibre 12 e uma metralhadora ponto 40 devam estar enterradas. O chefe da Segurança Pública não descarta a possibilidade de policiais estarem envolvidos nas ocorrências. A secretaria de Segurança Pública estuda a possibilidade das delegacias, onde foram registrados os furtos, passarem a contar com vigilância.