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INSEGURANÇA NAS DELEGACIAS

Segurança Pública acredita em orquestração política para desestabilizar a gestão na pasta

Conclusão é do secretário André Garcia. Nesta quarta-feira, três menores foram apreendidos e dois adultos presos na Grande Vitória suspeitos de participação nos roubos a delegacias e batalhões de polícia

Publicado em 10 de Junho de 2015 às 16:18

Publicado em 

10 jun 2015 às 16:18
Secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia, acredita que há uma orquestração política para tentar desestabilizar a gestão dele à frente da pasta. Nesta quarta-feira (10), três menores foram apreendidos e dois adultos presos na Grande Vitória suspeitos de participação nos roubos a delegacias e batalhões de polícia. André Garcia acredita que as armas roubadas, 10 pistolas, uma escopeta calibre 12 e uma metralhadora ponto 40 devam estar enterradas. O chefe da Segurança Pública não descarta a possibilidade de policiais estarem envolvidos nas ocorrências. A secretaria de Segurança Pública estuda a possibilidade das delegacias, onde foram registrados os furtos, passarem a contar com vigilância.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sec André Garcia - 10-06-15

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