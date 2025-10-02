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Segurança no mar

Saiba como são feitos os resgates de embarcações pela Marinha

Ouça entrevista com o Chefe do Departamento de Segurança do Tráfego Aquaviário da Capitania dos Portos, Madson Vinicius Aguiar Siqueira

Publicado em 02 de Outubro de 2025 às 11:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 out 2025 às 11:08
Criador do Macakids e piloto de lancha são resgatados com vida no RJ
Criador do Macakids e piloto de lancha são resgatados com vida no RJ Crédito: Redes Sociais
Após cerca de 50 horas à deriva no mar, o empresário Maikel Araujo dos Santos, criador do Macakids e o pescador Ronald Menezes, foram encontrados na tarde desta terça-feira (30). Para sobreviver e manter a energia até o resgate, a dupla se alimentou de peixe cru que eles mesmo pescaram e racionaram água potável que estava prevista para apenas um dia. A dupla, cuja embarcação foi arrastada pelo vento até o Estado do Rio de Janeiro, foi resgatada por um rebocador na tarde de terça (30), e foi trazida de volta ao Espírito Santo pelo Corpo de Bombeiros capixaba. Maikel e Ronald saíram para praticar pesca submarina no litoral sul do Espírito Santo no domingo (28) e não conseguiram retornar devido a uma pane no sistema elétrico do barco. A embarcação Monkey Sub, foi encontrada por um rebocador a serviço da Petrobras no litoral de São João da Barra, no Rio de Janeiro. Nesta edição do CBN Vitória vamos detalhar como é o trabalho de resgate em alto-mar. O entrevistado é o Chefe do Departamento de Segurança do Tráfego Aquaviário da Capitania dos Portos do Espírito Santo, o Capitão de Fragata Madson Vinicius Aguiar Siqueira. Ouça a conversa completa!
CBN Entrevista Fernanda Queiroz - Capitão de Fragata Madson Vinicius Aguiar Siqueira - 02-10-25

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