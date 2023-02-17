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Polícia

Segurança no Carnaval vai contar com apoio de drones e novos bafômetros

Ouça entrevista com o secretário de Estado de Segurança, Alexandre Ramalho

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 10:57

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 fev 2023 às 10:57
Equipamentos tecnológicos vão apoiar fiscalização durante o carnaval 2023
Equipamentos tecnológicos vão apoiar fiscalização durante o carnaval 2023 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A Operação de Segurança Carnaval 2023 começa nesta sexta-feira (18) no Espírito Santo e vai contar com o apoio de tecnologia para garantir a proteção dos foliões. Drones, novos bafômetros, leitores de placas estão entre os equipamentos que serão utilizados. Além na tecnologia, 12.900 profissionais, entre policiais militares e civis e bombeiros, agentes do Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) e do Notaer, estarão nas ruas até a próxima quarta-feira (22). Quem detalha é o secretário de Segurança Pública,  Alexandre Ramalho. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Alexandre Ramalho - 17-02-23.mp3

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