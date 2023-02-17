Segurança no Carnaval vai contar com apoio de drones e novos bafômetros

A Operação de Segurança Carnaval 2023 começa nesta sexta-feira (18) no Espírito Santo e vai contar com o apoio de tecnologia para garantir a proteção dos foliões. Drones, novos bafômetros, leitores de placas estão entre os equipamentos que serão utilizados. Além na tecnologia, 12.900 profissionais, entre policiais militares e civis e bombeiros, agentes do Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) e do Notaer, estarão nas ruas até a próxima quarta-feira (22). Quem detalha é o secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho.