Segurança nas escolas: comitê integrado para evitar ataques no ES

Ataques em escolas mataram 35 pessoas até o fim do ano passado, segundo o relatório apresentado pela equipe de transição do atual governo que assumiu o Ministério da Educação. O documento, datado de dezembro de 2022, aponta que 72 pessoas ficaram feridas em 16 episódios do gênero, contados a partir do início dos anos 2000. Em março deste ano, um aluno já havia matado uma professora em São Paulo. Nesta quarta-feira (5), mais quatro alunos foram assassinados, em Blumenau. No Espírito Santo, um ataque a duas escolas deixou três mortos e outros 13 feridos em Aracruz, em 25 de novembro de 2022. Após as ocorrências de violência em escolas, o governo do Estado anunciou a criação de um Comitê Integrado de Segurança Escolar voltado para o desenvolvimento de ações de prevenção e enfrentamento à violência nas escolas da rede pública do Estado. O comitê é formado por 15 grupos temáticos, criados com o objetivo de direcionar os esforços de segurança. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Coronel Alexandre Ramalho, fala sobre o assunto. Entre as ações em planejamento estão a criação de um núcleo especializado na Polícia Civil; a inclusão de um canal no Disque Denúncia voltado exclusivamente para ameaças às escolas; e a criação de um código para o Ciodes.
Entrevista Fernanda Queiroz - Coronel Alexandre Ramalho - 06-04-23.mp3
Esclarecimento aos ouvintes sobre cobertura de ataques e massacres pelo Grupo Globo/CBN. A respeito do ataque ocorrido nesta quarta-feira (06) a uma creche em Blumenau (SC), no qual quatro crianças foram mortas e outras cinco, feridas, o Grupo Globo/CBN divulgou nota sobre as diretrizes que orientam a cobertura de casos de ataques e massacres de seus veículos de imprensa: "Os veículos do Grupo Globo/CBN tinham há anos como política publicar apenas uma única vez o nome e a foto de autores de massacres como o ocorrido em Blumenau. O objetivo sempre foi o de evitar dar fama aos assassinos para não inspirar autores de novos massacres. Essa política muda e será ainda mais restritiva: o nome e a imagem de autores de ataques jamais serão publicados, assim como vídeos das ações. A decisão segue as recomendações mais recentes dos mais prestigiados especialistas no tema, para quem dar visibilidade a agressores pode servir como um estímulo a novos ataques. Estudos mostram que os autores buscam exatamente esta "notoriedade" por pequena que seja. E também não noticiamos ataques frustrados subsequentes, também para conter o chamado "efeito contágio".