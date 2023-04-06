Segurança nas escolas: comitê integrado para evitar ataques no ES

Ataques em escolas mataram 35 pessoas até o fim do ano passado, segundo o relatório apresentado pela equipe de transição do atual governo que assumiu o Ministério da Educação. O documento, datado de dezembro de 2022, aponta que 72 pessoas ficaram feridas em 16 episódios do gênero, contados a partir do início dos anos 2000. Em março deste ano, um aluno já havia matado uma professora em São Paulo. Nesta quarta-feira (5), mais quatro alunos foram assassinados, em Blumenau. No Espírito Santo, um ataque a duas escolas deixou três mortos e outros 13 feridos em Aracruz, em 25 de novembro de 2022. Após as ocorrências de violência em escolas, o governo do Estado anunciou a criação de um Comitê Integrado de Segurança Escolar voltado para o desenvolvimento de ações de prevenção e enfrentamento à violência nas escolas da rede pública do Estado. O comitê é formado por 15 grupos temáticos, criados com o objetivo de direcionar os esforços de segurança. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Coronel Alexandre Ramalho, fala sobre o assunto. Entre as ações em planejamento estão a criação de um núcleo especializado na Polícia Civil; a inclusão de um canal no Disque Denúncia voltado exclusivamente para ameaças às escolas; e a criação de um código para o Ciodes.

