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Capixabas pelo Mundo

'Segurança é um dos diferenciais', diz capixaba que mora em Portugal

A conversa é com o linharense Derik Macedo, de 35 anos

Publicado em 31 de Agosto de 2023 às 18:07

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

31 ago 2023 às 18:07
Derick Macedo e a esposa na Torre de Belém, em Portugal
Derick Macedo e a esposa na Torre de Belém, em Portugal Crédito: Acervo pessoal
Nesta edição de Capixabas pelo Mundo, a nossa parada é em Lisboa, Portugal. Há 4 anos, a cidade portuguesa é lar do linharense Derik Macedo. Ouça a conversa completa!
Capixabas pelo Mundo - 31-08-23

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