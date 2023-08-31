'Segurança é um dos diferenciais', diz capixaba que mora em Portugal

Nesta edição de Capixabas pelo Mundo, a nossa parada é em Lisboa, Portugal. Há 4 anos, a cidade portuguesa é lar do linharense Derik Macedo. Ouça a conversa completa!
Capixabas pelo Mundo - 31-08-23
Publicado em 31 de Agosto de 2023 às 18:07
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