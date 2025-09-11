'Segurança e custo de vida são diferenciais', diz capixaba que decidiu ir morar na Holanda

O que acontece quando um capixaba decide trocar o sol de Aracruz pelo charme da Holanda? É o que vamos descobrir no quadro Capixabas pelo Mundo! Nesta edição recebemos Loraydan Miranda, engenheiro de 31 anos, que abriu as portas de sua nova vida para os ouvintes da CBN. Ele nos falou sobre o estilo de vida holandês, ressaltando a tranquilidade da segurança pública e o famoso equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, algo que muitos de nós sonhamos em alcançar. Prepare-se para uma conversa inspiradora sobre novas perspectivas e prioridades.
Capixabas Pelo Mundo - 14-07-25