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Capixabas pelo Mundo

'Segurança e custo de vida são diferenciais', diz capixaba que decidiu ir morar na Holanda

Acompanhe a história do capixaba que se mudou para Europa a trabalho e

Publicado em 11 de Setembro de 2025 às 17:31

Publicado em 

11 set 2025 às 17:31
Amsterdam, capital da Holanda enfrenta toque de recolher noturno
Amsterdam, capital da Holanda enfrenta toque de recolher noturno Crédito: Divulgação/ Pixabay
O que acontece quando um capixaba decide trocar o sol de Aracruz pelo charme da Holanda? É o que vamos descobrir no quadro Capixabas pelo Mundo! Nesta edição recebemos Loraydan Miranda, engenheiro de 31 anos, que abriu as portas de sua nova vida para os ouvintes da CBN. Ele nos falou sobre o estilo de vida holandês, ressaltando a tranquilidade da segurança pública e o famoso equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, algo que muitos de nós sonhamos em alcançar. Prepare-se para uma conversa inspiradora sobre novas perspectivas e prioridades.
Capixabas Pelo Mundo - 14-07-25

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