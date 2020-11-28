Segurança: crimes eleitorais na mira nas eleições na Grande Vitória

Secretário estadual de segurança pública, Coronel Alexandre Ramalho Crédito: Reprodução TV Gazeta

O segundo turno das eleições 2020 acontece neste domingo (29) em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. A segurança é reforçada para coibir crimes eleitorais e, neste ano, em virtude da pandemia do novo coronavírus, também assegurar o cumprimento das medidas de prevenção à covid-19. Para o domingo, mais de de 2.500 agentes da Segurança Pública irão trabalhar para garantir o andamento do pleito na Grande Vitória. Em entrevista à CBN Vitória neste sábado (28), o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, detalha as ações.

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A ação do dia será coordenada pela Sesp, que montou o Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICC-E), em parceria com as Guardas Municipais, Polícia Federal, Agência Brasileira de Inteligência (Abin), além das forças estaduais.