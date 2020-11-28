Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Segurança: crimes eleitorais na mira nas eleições na Grande Vitória
2º turno

Segurança: crimes eleitorais na mira nas eleições na Grande Vitória

O detalhamento das ações é do Secretário estadual de Segurança Pública

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 14:20

Publicado em 

28 nov 2020 às 14:20
Secretário estadual de segurança pública, Coronel Alexandre Ramalho Crédito: Reprodução TV Gazeta
O segundo turno das eleições 2020 acontece neste domingo (29) em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. A segurança é reforçada para coibir crimes eleitorais e, neste ano, em virtude da pandemia do novo coronavírus, também assegurar o cumprimento das medidas de prevenção à covid-19. Para o domingo, mais de de 2.500 agentes da Segurança Pública irão trabalhar para garantir o andamento do pleito na Grande Vitória. Em entrevista à CBN Vitória neste sábado (28), o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, detalha as ações.
Entrevista - Fabio Botacin - Coronel Alexandre Ramalho - 28-11-20.mp3
A ação do dia será coordenada pela Sesp, que montou o Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICC-E), em parceria com as Guardas Municipais, Polícia Federal, Agência Brasileira de Inteligência (Abin), além das forças estaduais.
Da Polícia Militar serão 2.047 policiais e 243 viaturas que atuarão no patrulhamento ostensivo comum em 352 locais de votação. Além disso, 338 militares do Corpo de Bombeiros e 31 da Força Nacional de Segurança Pública auxiliarão nos trabalhos em campo, com o apoio das Guardas Municipais, de policiais civis nas delegacias, além dos policiais federais. "No primeiro turno, fizemos um excelente monitoramento, que resultou em 13 ocorrências de crimes eleitorais e 17 pessoas detidas, incluindo candidatos. Apesar de haver uma abrangência menor no segundo turno, por serem somente quatro municípios, temos uma grande densidade populacional, o que irá exigir, mais uma vez, um planejamento de todas as instituições, de forma conjunta”, detalha o secretário.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Red Pill: quando a crise da masculinidade encontra as redes sociais
Maju Soares celebra 15 anos com show de Zé Felipe em Vitória
Maju Soares celebra 15 anos com festão e show de Zé Felipe em Vitória
Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira, acusados pela morte de dois PMs em emboscada em Cariacica
Morte por emboscada no ES: apenas dois vão ser julgados por morte de PMs

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados