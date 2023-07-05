"Segundou": como é a experiência de uma semana de 4 dias de trabalho no ES

Trabalho Crédito: Pixabay

Apontada como uma das tendências do novo mercado de trabalho, a redução da jornada ainda parece uma realidade distante para a maioria dos profissionais. Apesar disso, a prática começa a se popularizar, principalmente entre as empresas de tecnologia no país.

Países como Escócia, Islândia, Bélgica e Emirados Árabes Unidos já adotaram a semana de 4 dias de trabalho. Os Emirados Árabes Unidos foram o primeiro país a adotar integralmente a semana de 4 dias de trabalho. Por lá, a nova jornada entrou em vigor em janeiro de 2022 para todos os órgãos públicos.

Antes mesmo da modalidade oficialmente chegar ao Brasil, o empresário Ronny Rangel adotou a jornada de quatro dias em sua empresa, a Mundo do Traqueamento, em Vitória. A prática começou há, pelo menos, seis meses e é oferecida a todos os colaboradores e até para ele mesmo. Em entrevista à CBN Vitória, ele detalha o assunto.