Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • "Segundou": como é a experiência de uma semana de 4 dias de trabalho no ES
Trabalho

"Segundou": como é a experiência de uma semana de 4 dias de trabalho no ES

Conheça como funciona o modelo dentro de uma empresa capixaba de tecnologia

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 11:19

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 jul 2023 às 11:19
Trabalho
Trabalho Crédito: Pixabay
Apontada como uma das tendências do novo mercado de trabalho, a redução da jornada ainda parece uma realidade distante para a maioria dos profissionais. Apesar disso, a prática começa a se popularizar, principalmente entre as empresas de tecnologia no país.
Países como Escócia, Islândia, Bélgica e Emirados Árabes Unidos já adotaram a semana de 4 dias de trabalho. Os Emirados Árabes Unidos foram o primeiro país a adotar integralmente a semana de 4 dias de trabalho. Por lá, a nova jornada entrou em vigor em janeiro de 2022 para todos os órgãos públicos.
Antes mesmo da modalidade oficialmente chegar ao Brasil, o empresário Ronny Rangel adotou a jornada de quatro dias em sua empresa, a Mundo do Traqueamento, em Vitória. A prática começou há, pelo menos, seis meses e é oferecida a todos os colaboradores e até para ele mesmo. Em entrevista à CBN Vitória, ele detalha o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Ronny Alves Rangel - 05-07-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aulas de português e goleada contra o Panamá: o caminho de Ancelotti para tentar 'conquistar o Brasil'
Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados