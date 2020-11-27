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ELEIÇÕES 2020

Segundo Turno: eleitor terá que baixar e-Título até 23h59 de sábado

Ouça as orientações da Justiça Eleitoral

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 12:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 nov 2020 às 12:27
O eleitor que pretende utilizar o e-Título no segundo turno das eleições municipais têm até as 23h59 deste sábado (28) para baixar o aplicativo, desenvolvido pela Justiça Eleitoral. O alerta é do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O e-Título pode ser usado como identificação do eleitor (se o cidadão tiver feito a biometria) e fornece informações como local de votação. O eleitor que estiver fora do domicílio eleitoral também poderá justificar a ausência através do e-Título. 
Em entrevista nesta sexta-feira (27) à CBN Vitória, Jaqueline Nunes, assessora Técnica da Corregedoria Regional Eleitoral, destaca que só quem já tiver baixado o aplicativo até sábado (28) poderá utilizar as funcionalidades no domingo (29).  No primeiro turno, eleitores de todo o país relataram dificuldades para fazer a justificativa por meio do aplicativo.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jaqueline Nunes - 27-11-20

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