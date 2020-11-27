Segundo Turno: eleitor terá que baixar e-Título até 23h59 de sábado

O eleitor que pretende utilizar o e-Título no segundo turno das eleições municipais têm até as 23h59 deste sábado (28) para baixar o aplicativo, desenvolvido pela Justiça Eleitoral. O alerta é do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O e-Título pode ser usado como identificação do eleitor (se o cidadão tiver feito a biometria) e fornece informações como local de votação. O eleitor que estiver fora do domicílio eleitoral também poderá justificar a ausência através do e-Título.