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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Segundo turno da previdência deve acontecer até sábado na Câmara

É o que prevê o coordenador da bancada federal capixaba, deputado Josias da Vitória (Cidadania)

Publicado em 11 de Julho de 2019 às 10:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 jul 2019 às 10:14
A Câmara dos Deputados analisa nesta quinta-feira (11) as propostas de alteração no texto-base (destaques) da reforma da previdência, que foi aprovada por 379 votos a favor e 131 contra. A análise dos destaques apresentados pelos partidos para alterar pontos específicos da proposta é necessária para concluir o primeiro turno de votação, antes de ser feita uma segunda análise do texto no plenário. Após o segundo turno, a PEC é encaminhada para análise do Senado. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador da bancada federal capixaba, Josias da Vitória (Cidadania), informou que o presidente da casa, Rodrigo Maia, deve tentar antecipar a votação em segundo turno do texto-base para logo após a apreciação dos destaques, o que deve ocorrer entre esta quinta e até sábado (13). 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Deputado federal Josias Da Vitória - 11-07-19

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