Segundo turno da previdência deve acontecer até sábado na Câmara

A Câmara dos Deputados analisa nesta quinta-feira (11) as propostas de alteração no texto-base (destaques) da reforma da previdência, que foi aprovada por 379 votos a favor e 131 contra. A análise dos destaques apresentados pelos partidos para alterar pontos específicos da proposta é necessária para concluir o primeiro turno de votação, antes de ser feita uma segunda análise do texto no plenário. Após o segundo turno, a PEC é encaminhada para análise do Senado. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador da bancada federal capixaba, Josias da Vitória (Cidadania), informou que o presidente da casa, Rodrigo Maia, deve tentar antecipar a votação em segundo turno do texto-base para logo após a apreciação dos destaques, o que deve ocorrer entre esta quinta e até sábado (13).