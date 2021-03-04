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COVID-19

Segundo paciente de Santa Catarina é transferido para hospital no ES

Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, tenente-coronel Diogo Bahia Losso, explicou como se dá a dinâmica da transferência e aponta: "é uma operação delicada por conta da saúde atual desses pacientes".

Publicado em 04 de Março de 2021 às 10:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 mar 2021 às 10:32
Depois de atender pacientes do Amazonas e de Rondônia, o Espírito Santo começou a receber também pacientes de Santa Catarina que precisam de atendimento para a Covid-19. Na tarde desta quarta-feira (03) o primeiro passageiro, um homem de 34 anos, chegou em uma aeronave do Corpo de Bombeiros catarinense para ser tratado em solo capixaba. Nesta quinta-feira (04) pela manhã, mais uma transferência está em curso: trata-se de um homem com 67 anos. Ao todo, o Espírito Santo receberá até 16 pacientes de Santa Catarina, após o colapso do sistema de saúde do estado do Sul.
Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, tenente-coronel Diogo Bahia Losso, explicou como se dá a dinâmica da transferência e aponta: "é uma operação delicada por conta da saúde atual desses pacientes".
Entrevista - Fernanda Queiroz - Diogo Bahia - 04-03-21

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