Segunda Ponte será estadualizada e duplicada ainda este ano

Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (01) o secretário de Estado de Mobilidade Urbana, Fabio Damasceno, anunciou que o projeto de estadualização e duplicação da Segunda Ponte está em fase de conclusão e será anunciado ainda este mês pelo governo do Estado. Segundo ele, as obras devem ficar prontas até o final deste ano. Damasceno também explicou nesta entrevista sobre as obras do Corredor Metropolitano Sul e sobre o funcionamento da nova estação do Aquaviário da Rodoviária.