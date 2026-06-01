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Mobilidade

Segunda Ponte será estadualizada e duplicada ainda este ano

Ouça entrevista com o secretário de Estado de Mobilidade, Fabio Damasceno

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 11:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 jun 2026 às 11:37
Segunda Ponte
Segunda Ponte vista de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (01) o secretário de Estado de Mobilidade Urbana, Fabio Damasceno, anunciou que o projeto de estadualização e duplicação da Segunda Ponte está em fase de conclusão e será anunciado ainda este mês pelo governo do Estado. Segundo ele, as obras devem ficar prontas até o final deste ano. Damasceno também explicou nesta entrevista sobre as obras do Corredor Metropolitano Sul e sobre o funcionamento da nova estação do Aquaviário da Rodoviária. 
CBN -Entrevista Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno - 01-06-26.mp3

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