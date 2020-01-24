Seguir Plano de Drenagem é fundamental, diz especialista sobre chuvas

Uma semana após as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo, os municípios de Iconha, Vargem Alta e Alfredo Chaves, na região Sul do Estado, ainda encontram-se em situação desoladora e com consequências diversas. Mas, a partir de agora, quais devem ser as medidas a serem tomadas pelo poder público a fim de que os municípios sejam reestruturados? Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Antonio Sérgio Mendonça, professor do Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Pós-Doutor em Engenharia de Recursos Hídricos, explica que o poder público deve analisar medidas estruturais, como diques, sistema de bombeamento de água, galerias de águas fluviais. E também em medidas não estruturais como mapear áreas de inundação e deslizamento de encosta e impedir que ela seja habitada de forma irregular e desordenada.