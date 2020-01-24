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Seguir Plano de Drenagem é fundamental, diz especialista sobre chuvas

Após a chuva, especialista traz panorama de como reconstruir cidades no Sul do ES

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 20:28

Publicado em 

24 jan 2020 às 20:28
Destruição em Iconha após as chuvas Crédito: Fernando Madeira
Uma semana após as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo, os municípios de Iconha, Vargem Alta e Alfredo Chaves, na região Sul do Estado, ainda encontram-se em situação desoladora e com consequências diversas. Mas, a partir de agora, quais devem ser as medidas a serem tomadas pelo poder público a fim de que os municípios sejam reestruturados? Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Antonio Sérgio Mendonça, professor do Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Pós-Doutor em Engenharia de Recursos Hídricos, explica que o poder público deve analisar medidas estruturais, como diques, sistema de bombeamento de água, galerias de águas fluviais. E também em medidas não estruturais como mapear áreas de inundação e deslizamento de encosta e impedir que ela seja habitada de forma irregular e desordenada.
"É fundamental que a cidade coloque em prática o Plano de Drenagem Urbana, e que isso não vire apenas um documento burocrático. A solução não é imediata e nem barata, principalmente para ocupação de áreas. Mas isso deve ter um planejamento, com curto, médio e longo prazos", diz
Ouça na íntegra:
Entrevista - Fabio Botacin - Antonio Sergio - 24-01-20.mp3

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