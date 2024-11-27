Segredos e orientações para comprar passagens aéreas mais baratas!

Viagem, negócios, turismo Crédito: Pixabay

Escolher a passagem aérea é um dos principais desafios na hora de planejar uma viagem. Por isso, é muito importante planejar e pesquisar a melhor opção de passagem aérea. Giulia Sampogna, publicitária, escritora e especialista em viagens, natural do Espírito Santo e residente na Austrália, acompanha há anos o universo de viagens, e, em entrevista à CBN Vitória, traz dicas e orientações para conseguir comprar uma passagem em conta. Ouça a conversa completa!

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Confira os oito segredos para comprar passagens aéreas:

1) Inscreva-se em newsletters das companhias aéreas

Quando as companhias aéreas fazem promoção, uma das primeiras coisas que eles fazem é mandar e-mail para a lista de distribuição. Você será um dos primeiros a ver as ofertas.

2) Procure em muitos buscadores

Pesquise sempre no Google Flights, SkyScanner, eDream, Momondo, Vopter, Kayak, Passagens Imperdíveis, Passagem Promo, entre outros.

3) Evite alta temporada

Viajar nas férias escolares e feriados pode ser conveniente, mas é mais caro nesses períodos. Sempre que puder evitar a alta temporada no destino escolhido, você irá encontrar boas opções de passagem.

4) Seja flexível com as datas

Antes de marcar sua viagem pesquise a melhor data para a passagem aérea com dias flexíveis. Escolha nos buscadores os dias que estão mais baratos, algumas vezes comprar um dia antes ou depois faz bastante diferença no preço.

5) Compre com antecedência

Algumas pessoas falam que isso é um mito, mas geralmente quando se deixa para comprar a passagem em cima da hora você acaba pagando mais caro. Com antecedência você tem mais tempo para comparar preços e esperar por promoções das companhias aéreas.

6) Busque por rotas alternativas

Se você vai por exemplo para alguma cidade da Europa, busque o aéreo por outras cidades próximas. Algumas vezes você pode encontrar um voo mais barato para outra cidade e depois comprar um voo interno que pode ser mais barato. Isso pode sair mais em conta do que fazer um voo direto para a cidade desejada.

7) Limpe o cache e cookie

A maioria dos sites armazena seus dados para você ter uma experiência melhor no site. Se você entrar muitas vezes em busca do mesmo destino nos sites, você pode se deparar com preços mais caros, por isso limpe o cache de vez em quando do seu navegador para ter certeza que está vendo o menor preço.

8) Use milhas