Sedu explica retorno de aulas presenciais nas cidades em risco alto

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou que as escolas de ensino Infantil e Fundamental I poderão retomar as aulas presenciais em cidades de alto risco para covid-19 e medida entra em vigor nesta segunda-feira (10).

No Espírito Santo, pelo Mapa de Risco que entra em vigor nesta semana, 24 cidades continuam em risco alto, 42 estão em risco moderado e 12 foram classificadas com risco baixo para a transmissão de covid-19. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, fala sobre o assunto.

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