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COVID-19

Sedu explica retorno de aulas presenciais nas cidades em risco alto

Ouça entrevista com o secretário de Estado de Educação, Vitor de Angelo

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 11:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 mai 2021 às 11:06
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou que as escolas de ensino Infantil e Fundamental I poderão retomar as aulas presenciais em cidades de alto risco para covid-19 e medida entra em vigor nesta segunda-feira (10).
No Espírito Santo, pelo Mapa de Risco que entra em vigor nesta semana, 24 cidades continuam em risco alto, 42 estão em risco moderado e 12 foram classificadas com risco baixo para a transmissão de covid-19. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, fala sobre o assunto.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Vitor de Angelo - 10-05-21.mp3
Segundo o governo do Estado, "foram anunciadas também mudanças nas medidas qualificadas de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) com a autorização para o retorno das aulas presenciais para alunos do Ensino Infantil e Fundamental I nos municípios classificados em Risco Alto, seguindo as mesmas regras do Risco Baixo e Moderado – definidas pelas Portarias SESA/SEDU nº 01-R e 02-R. Fica mantido somente o atendimento individual nas cidades em Risco Alto para alunos do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio".

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