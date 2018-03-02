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OBRAS PÚBLICAS

Secretário garante Leitão da Silva para ainda este ano

Paulo Ruy Carnelli fala também sobre outras vias públicas, aerporto, Cais das Artes e aquaviário

Publicado em 02 de Março de 2018 às 12:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 mar 2018 às 12:05
O secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas, Paulo Ruy Carnelli, reafirmou em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (02) que a Avenida Leitão da Silva será entregue no final deste ano. Paulo Ruy admite que houve um equívoco no início da obra ao anunciar que a mesma conseguiria ser entregue até 2016. Nesta entrevista o secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas fala também sobre corredor preferencial, aquaviário, aeroporto, Contorno do Mestre Álvaro, Leste Oeste e José Sete. Acompanhem os prazos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Paulo Ruy Carnelli - 02-03-18

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