Secretário garante Leitão da Silva para ainda este ano

O secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas, Paulo Ruy Carnelli, reafirmou em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (02) que a Avenida Leitão da Silva será entregue no final deste ano. Paulo Ruy admite que houve um equívoco no início da obra ao anunciar que a mesma conseguiria ser entregue até 2016. Nesta entrevista o secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas fala também sobre corredor preferencial, aquaviário, aeroporto, Contorno do Mestre Álvaro, Leste Oeste e José Sete. Acompanhem os prazos.