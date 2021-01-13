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SEGURANÇA

Secretário explica novo armamento que será utilizado em Vitória

Também será criada a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), um grupo tático, que contará com armas de grosso calibre e viaturas próprias

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 13:53

Publicado em 

13 jan 2021 às 13:53
Para reforçar o combate à violência, a Guarda Municipal de Vitória passou a contar, nesta semana, com um reforço no armamento utilizado pelos agentes durante as abordagens na capital. Segundo a prefeitura, a corporação recebeu pistolas do modelo Taurus TH.40 e espingardas específicas para atividades policiais - modelo CBC calibre 12 -, para o trabalho desses agentes. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginsk, traz mais detalhes sobre o assunto.
Em relação às escopetas calibre 12, os agentes selecionados para utilizá-las passarão por treinamento específico de capacitação para este tipo de armamento e posteriormente será criado um grupo tático, que contará com a arma de grosso calibre à disposição. Segundo o secretário, este selecionado será responsável pela ronda ostensiva municipal e já existem agentes em curso para aprenderem o manuseio do equipamento. Acompanhe as explicações completas!
Patricia Vallim - Ícaro Ruginski

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