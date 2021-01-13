Secretário explica novo armamento que será utilizado em Vitória

Para reforçar o combate à violência, a Guarda Municipal de Vitória passou a contar, nesta semana, com um reforço no armamento utilizado pelos agentes durante as abordagens na capital. Segundo a prefeitura, a corporação recebeu pistolas do modelo Taurus TH.40 e espingardas específicas para atividades policiais - modelo CBC calibre 12 -, para o trabalho desses agentes. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginsk, traz mais detalhes sobre o assunto.