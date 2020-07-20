Secretário do Tesouro descarta aumento de tributos com reforma

O novo secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, em entrevista nesta segunda-feira (20) à rádio CBN Vitória, afirmou que não há previsão de aumento da carga tributária com a proposta de reforma que chegará ao Senado esta semana. O grande desafio do governo agora é reduzir o custo fiscal, afirmou Funchal. Bruno Funchal é economista pela Universidade Federal Fluminense, doutor em economia pela Fundação Getúlio Vargas, com pós-doutorado pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Em 2017 e 2018, foi Secretário de Fazenda do Espírito Santo. Em 2019, tornou-se Diretor de Programas no Ministério da Economia e em julho de 2020 assumiu a Secretaria do Tesouro Nacional.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Bruno Funchal - 20-07-20