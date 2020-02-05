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PREÇO DA GASOLINA

Secretário descarta redução no ICMS e chama medida de populista

Bolsonaro desafiou governadores a zerar o ICMS para baratear o preço dos combustíveis. Imposto corresponde a 15% da arrecadação do ES

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 17:31

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

05 fev 2020 às 17:31
Nesta quarta-feira (5), o presidente Jair Bolsonaro disse que aceitaria reduzir a cobrança de impostos federais sobre o preço dos combustíveis caso os governadores zerassem a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). No Espírito Santo, a taxa cobrada é de 27% na gasolina e no etanol, e de 12% no diesel. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, considerou a medida inviável. Para ele, o presidente não consultou o ministro da Economia, Paulo Guedes, antes de levantar a hipótese. Pegoretti destacou que a cobrança do imposto é responsável por 15% da arrecadação estadual. Reduzir ou extinguir a taxa sobre os combustíveis prejudicaria as áreas da Educação, Saúde e Segurança, segundo o secretário. Ele considerou a fala de Bolsonaro populista e indicou a política de preços da Petrobrás como responsável pela alta no valor da gasolina. Acompanhe a entrevista:
Entrevista - Lucas Valadão - Rogelio Pegoretti - 05-02-20

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