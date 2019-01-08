Secretário defende modernização e melhor organização da saúde no ES

Em entrevista à Rádio CBN Vitória nesta terça-feira (8), o Secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes defendeu a modernização da gestão hospitalar, o uso de novas tecnologias e uma melhor organização para enfrentar os problemas na área da saúde no Espírito Santo.

Em um período de contenção de gastos e uma nova realidade na política brasileira, o secretário afirmou que o principal desafio será identificar, dentro dos investimentos já existentes, formas de modernizar o serviço que gerem melhor desempenho com menor custo possível.

O secretário ressaltou a importância de um diálogo maior com as administrações municipais para que os municípios assumam o seu papel na municipalização e regionalização dos serviços. Segundo o secretário, hoje o Estado assume a responsabilidade por serviços que deveriam ser dos municípios, como a gestão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).

Ao defender uma valorização do Sistema Único de Saúde, Nésio admitiu que, como gestor, abriu mão de ter um plano de saúde individual e acredita que o Estado é capaz de encontrar soluções para os diversos problemas existentes na área da saúde capixaba.

Entre outros assuntos abordados na entrevista estão as ações que serão realizadas junto aos hospitais filantrópicos e cooperativas médicas, a revisão dos contratos com Organizações Sociais (OS) que gerem hospitais na Grande Vitória (como o Himaba) e a implantação de um programa estadual para a formação de especialistas em medicina familiar e comunitária. Confira!