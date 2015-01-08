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LUTA CONTRA O CRIME

Secretário de Segurança fala sobre medidas adotadas contra o crime após reunião em Brasília

Na tarde desta quinta-feira (08), André Garcia, e os demais secretários do Sudeste vão receber as primeiras informações sobre como vão ser realizadas as operações conjuntas entre as polícias estaduais e as forças federais

Publicado em 08 de Janeiro de 2015 às 14:44

Publicado em 

08 jan 2015 às 14:44
Na tarde desta quinta-feira (08), o secretário de Segurança do Estado, André Garcia, e os demais secretários da região Sudeste vão receber as primeiras informações sobre como vão ser realizadas as operações conjuntas entre as polícias estaduais e as forças policiais federais. De acordo com Garcia, é o primeiro passo para definir o projeto final que será fechado no Rio de Janeiro, em uma reunião que acontecerá no próximo dia 21. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário fala ainda sobre as medidas adotadas a partir da reunião realizada nesta quarta-feira (07), em Brasília, com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo. 
Entrevista - Vilmara Fernandes - Sec André Garcia - 08-01-15

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