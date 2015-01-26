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MEIO AMBIENTE

Secretário de Meio Ambiente fala sobre medidas que serão adotadas para reduzir poluição

Entre as ações, o Estado quer que a Arcelor Mittal instale equipamentos para reduzir a quantidade de pó de minério emitido no ar

Publicado em 26 de Janeiro de 2015 às 13:25

Publicado em 

26 jan 2015 às 13:25
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente anunciou medidas com o objetivo de controlar a poluição causada pelo pó preto. Entre as ações, o Estado pretende acionar a Justiça pedindo que a Arcelor Mittal instale equipamentos para reduzir a quantidade de pó de minério emitido no ar, motivo de constante reclamação entre os moradores da Capital. Sobre o assunto e demais medidas a serem adotadas, ouça a entrevista com o secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Rodrigo Júdice:
Entrevista - Vilmara Fernandes - Rodrigo Júdice - 26-01-15

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