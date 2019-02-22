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Secretário de Justiça do Estado analisa ataques na Grande Vitória

Confira mais detalhes na entrevista concedida pelo secretário de Justiça do Estado, Luiz Carlos Cruz, à Rádio CBN Vitória

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 19:50

Publicado em 

22 fev 2019 às 19:50
Durante os últimos dias você acompanhou em toda a programação da Rádio CBN Vitória, a cobertura sobre os ataques em que bandidos atearam fogo em ônibus do sistema Transcol, na Serra, e em uma empresa que fornece marmitas aos presídios. Durante os ataques, os criminosos deixaram bilhetes com criticas a qualidade da comida que são servidas nas penitenciárias. Em entrevista ao jornal A Gazeta, o secretário de justiça afirmou que as ordens são dadas de fora do presidio. Confira mais detalhes em entrevista com o próprio secretário de Justiça do Estado, Luiz Carlos Cruz na qual analisa a origem dos ataques e os problemas referentes ao sistema prisional capixaba.
Entrevista - John Gomes - Luiz Carlos - 22-02-19.mp3

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