Secretário de Justiça do Estado analisa ataques na Grande Vitória

Durante os últimos dias você acompanhou em toda a programação da Rádio CBN Vitória, a cobertura sobre os ataques em que bandidos atearam fogo em ônibus do sistema Transcol, na Serra, e em uma empresa que fornece marmitas aos presídios. Durante os ataques, os criminosos deixaram bilhetes com criticas a qualidade da comida que são servidas nas penitenciárias. Em entrevista ao jornal A Gazeta, o secretário de justiça afirmou que as ordens são dadas de fora do presidio. Confira mais detalhes em entrevista com o próprio secretário de Justiça do Estado, Luiz Carlos Cruz na qual analisa a origem dos ataques e os problemas referentes ao sistema prisional capixaba.