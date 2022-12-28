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Vitor de Angelo segue na pasta

Secretário de Educação do ES aponta os desafios da área a partir de 2023

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário de Educação, Vitor de Angelo, que continua à frente da pasta a partir de janeiro, também faz um balanço da gestão

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 17:55

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

28 dez 2022 às 17:55
Secretário de Educação do ES, Vitor de Angelo
Secretário de Educação do ES, Vitor de Angelo Crédito: Hélio Filho I Secom ES
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou que Vitor de Angelo continua no comando da Secretaria de Estado da Educação (Sedu). A informação foi dada, em primeira mão, na manhã de terça-feira (27), em entrevista à CBN Vitória. Professor de Sociologia Política e doutor em Ciências Sociais, Vitor de Angelo é, ao mesmo tempo, um integrante do quadro técnico do governo e forte aliado de Casagrande. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele faz um balanço da área nos últimos quatro anos e aponta os desafios para a educação capixaba a partir de 2023 - em destaque os impactos da pandemia da covid no aprendizado e alfabetização dos alunos. Ouça a conversa completa!
Entrevista Aurélio de Freitas - Vitor de Angelo - 28-12-22

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