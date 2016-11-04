Secretário de Direitos Humanos não acredita em novas ocupações em escolas até o Enem

Na última terça-feira (1º), o governo do Estado anunciou que iria acionar a Justiça através de ação civil pública no Juizado da Infância e Juventude, para garantir que os 40 mil alunos sem aulas, por causa das ocupações, tenham o direito de estudar. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o secretário de Direitos Humanos, Júlio Pompeu, explica o papel dos diretores de escola nesta ocasião.

"A execução dessa medida começou na última quinta-feira (3), com os diretores fazendo o papel de oficias de justiça. Em 23 escolas que estavam ocupadas as atividades voltaram ao normal. Podemos destacar também que em oito escolas houve maior resistência no diálogo", explica.

Pompeu destacou que o Espírito Santo fez algo diferente do que tem ocorrido no resto do País. "Nós ajuizamos junto com o Ministério Público uma ação civil pública, ao invés de uma ação de reintegração de posse". O secretário também destaca que percebe que há margem para que os alunos mantenha sua reivindicação sem que fira o direito de outros tantos alunos de terem aula. E que não acredita em novas ocupações até a realização do Enem. Ouça a entrevista: