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ECONOMIA

Secretário de Desenvolvimento vai adotar mudanças para atrair novos investimentos ao ES

Redução da burocracia, regras mais claras e investimento na formação profissional são algumas medidas a serem adotadas por José Eduardo Azevedo

Publicado em 14 de Janeiro de 2015 às 15:00

Publicado em 

14 jan 2015 às 15:00
Redução da burocracia, regras mais claras e sem tantas mudanças, e investimento na formação profissional são algumas das mudanças que o novo secretário de Estado de Desenvolvimento, José Eduardo Azevedo, quer adotar para facilitar a atração de novos investimentos para o Estado. O governo pretende ainda lançar mão das parcerias público privada (PPPs) para o desenvolvimento de alguns projetos na área de transporte, saúde e educação. Recurso que permitiria, por exemplo, que a iniciativa privada possa construir e gerir escolas e hospitais. Veja os detalhes na entrevista condedida pelo secretário na manhã desta quarta-feira:
Entrevista - Vilmara Fernandes - Sec. José Eduardo Azevedo - 14-01-15

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