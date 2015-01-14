Secretário de Desenvolvimento vai adotar mudanças para atrair novos investimentos ao ES

Redução da burocracia, regras mais claras e sem tantas mudanças, e investimento na formação profissional são algumas das mudanças que o novo secretário de Estado de Desenvolvimento, José Eduardo Azevedo, quer adotar para facilitar a atração de novos investimentos para o Estado. O governo pretende ainda lançar mão das parcerias público privada (PPPs) para o desenvolvimento de alguns projetos na área de transporte, saúde e educação. Recurso que permitiria, por exemplo, que a iniciativa privada possa construir e gerir escolas e hospitais. Veja os detalhes na entrevista condedida pelo secretário na manhã desta quarta-feira: