Secretário da Fazenda do ES tira dúvidas sobre o ICMS fixo na gasolina

Em vigor desde o dia 1º de junho, a alíquota única do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a gasolina, fixada em R$ 1,22 por litro, já provocou mudanças no preço do combustível. No Espírito Santo, os motoristas relatam aumento nos preços. A chamada monofasia, aprovada em março de 2022, ainda durante o governo Jair Bolsonaro, entrou em vigor duas semanas após a mudança na política de preços de combustíveis pela Petrobras.