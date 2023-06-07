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Economia

Secretário da Fazenda do ES tira dúvidas sobre o ICMS fixo na gasolina

Marcelo Altoé falou sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 12:01

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

07 jun 2023 às 12:01
Posto de combustível, gasolina, etanol, abastecimento
Posto de combustível em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Em vigor desde o dia 1º de junho, a alíquota única do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a gasolina, fixada em R$ 1,22 por litro, já provocou mudanças no preço do combustível. No Espírito Santo, os motoristas relatam aumento nos preços. A chamada monofasia, aprovada em março de 2022, ainda durante o governo Jair Bolsonaro, entrou em vigor duas semanas após a mudança na política de preços de combustíveis pela Petrobras.
Com isso, reverteu a queda no preço dos combustíveis observada após o fim da política de paridade de importação (PPI), que determinava o valor dos combustíveis com base na cotação do dólar e do petróleo no exterior. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Jose Carlos Schaeffer - Marcelo Altoé - 07-06-23.mp3

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