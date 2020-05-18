Secretário da Fazenda detalha medidas para corte de despesas no ES

Palácio Anchieta, sede do governo do Estado Crédito: Marcelo Prest

Em meio aos efeitos da crise do coronavírus e da queda no preço do petróleo, o governador Renato Casagrande anunciou no sábado (16), a adoção de novas medidas para contenção de gastos e contingenciamento do orçamento. No anúncio foi informado que o Governo do Estado vai contingenciar R$ 1,59 bilhão, sendo R$ 660 milhões de recursos próprios, R$ 700 milhões de investimentos com recursos de petróleo e R$ 230 milhões com a reversão dos superávits de fundos de autarquias para os cofres do Tesouro Estadual.

Nesta edição do CBN Cotidiano quem detalhou, ao vivo, a situação fiscal do Espírito Santo neste ano é Rogelio Pegoretti, secretário de Estado da Fazenda. "Foi informado que todos os contratos com serviços não essenciais serão cortados e os contratos de aluguel de imóveis e veículos serão revistos. Entretanto, nenhuma ação de contingenciamento será aplicada para Saúde ou outras áreas consideradas essenciais, como segurança pública". Confira!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Rogelio Pegoretti - 18-05-20

As medidas anunciadas pelo governo:

- Suspensão imediata dos contratos vigentes considerados não essenciais para a execução mínima das políticas públicas como consultorias, cursos e eventos;

- Renegociação dos contratos de serviços não passíveis de suspensão imediata, com diminuição de, ao menos, 25% do valor do contrato, podendo ser supressão dos quantitativos e\ou redução dos preços;

- Renegociação dos contratos de locação de imóveis, com redução de, ao menos, 20% do valor do contrato, ficando impedida a prorrogação do prazo do contrato e imediata procura por novo imóvel, caso o locador não aceite a redução;

- Renegociação dos contratos de locação de veículos em no mínimo 30% (trinta por cento) da frota ou do valor mensal;

- Alteração temporária, por 90 dias, dos contratos de prestação de serviço como de fornecimento de mão de obra exclusiva dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, por meio da redução proporcional de 70% da jornada de trabalho e de salários de 50% do quantitativo de funcionários, de forma a garantir a manutenção dos empregos e da remuneração, aplicando-se a Medida Provisória nº 936/2020;

- Vedação à concessão de horas extras, exceto em serviços essenciais (Saúde, Segurança, Sistema Prisional, etc.);