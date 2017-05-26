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Secretário admite desgaste com obra atrasada na Leitão da Silva

Paulo Ruy Carnelli foi entrevistado no programa CBN Vitória, sobre o andamento da obra na Capital

Publicado em 26 de Maio de 2017 às 14:00

Publicado em 

26 mai 2017 às 14:00
Operários trabalham na primeira etapa de obras da Avenida Leitão da Silva, próximo à Avenida Maruípe Crédito: Carlos Alberto Silva
O secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Paulo Ruy Carnelli, admite que há desgaste por causa dos atrasos da obra de ampliação da Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Carnelli estima que a obra, iniciada em 2014, em um trecho de 3 km, ficará pronta em meados de 2018. "O transtorno está maior do que deveria eu reconheço, mas o beneficio vai ser grande também", declarou em entrevista ao programa CBN Vitória nesta sexta-feira (26).
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ruy Carnelli - 26-05-17

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