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Vila Velha

Secretaria de Segurança explica reforço do policiamento na Região 5, em Vila Velha

Ouça o Subsecretário de Inteligência da SESP, Romualdo Gianordolli

Publicado em 18 de Julho de 2025 às 10:49

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

18 jul 2025 às 10:49
Tiros atingiram casas em Ulisses Guimarães, Vila Velha
Tiros atingiram casas em Ulisses Guimarães, na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma série de episódios de violência tem tomado conta da Região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. Ataques a tiros, mortes e toques de recolher compõem o cenário. Desde o dia 10 de julho, foram registrados pelo menos dois homicídios, outras nove pessoas ficaram feridas. Os conflitos ocorrem por conta da disputa territorial entre facções rivais do tráfico de drogas. Para reprimir a ação de criminosos, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SESP) anunciou uma força-tarefa com mais de 120 profissionais. Em entrevista à CBN Vitória, o Subsecretário de Inteligência da SESP, Romualdo Gianordolli explica o reforço do policiamento na região. Acompanhe! 
CBN - ENTREVISTA PATRICIA VALLIM - ROMUALDO GIANORDOLLI - 18-07-25

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