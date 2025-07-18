Secretaria de Segurança explica reforço do policiamento na Região 5, em Vila Velha

Uma série de episódios de violência tem tomado conta da Região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. Ataques a tiros, mortes e toques de recolher compõem o cenário. Desde o dia 10 de julho, foram registrados pelo menos dois homicídios, outras nove pessoas ficaram feridas. Os conflitos ocorrem por conta da disputa territorial entre facções rivais do tráfico de drogas. Para reprimir a ação de criminosos, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SESP) anunciou uma força-tarefa com mais de 120 profissionais. Em entrevista à CBN Vitória, o Subsecretário de Inteligência da SESP, Romualdo Gianordolli explica o reforço do policiamento na região. Acompanhe!