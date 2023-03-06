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Secretaria de Saúde já admite que ES vive uma epidemia de dengue

Ouça entrevista com o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin

Publicado em 06 de Março de 2023 às 11:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 mar 2023 às 11:00
Mosquito, dengue
Cuidado com a dengue! Crédito: Pixabay
O número de casos da dengue no Espírito Santo cresceu de forma exponencial nos primeiros meses de 2023 e já superou a marca de diagnósticos de todo o ano passado. Até o início de março deste ano, foram 38 mil notificações da doença. Este índice foi de 20.929 em 2022 inteiro. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Além disso, foram confirmados nove óbitos em 2023 e outros oito em investigação. Durante todo o ano passado, ocorreram seis mortes devido à enfermidade. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, fala sobre o assunto. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Reblin - 06-03-23.mp3

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