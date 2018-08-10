Secretaria de Estado da Saúde faz busca a casos suspeitos de malária

A secretaria de Estado da Saúde iniciou uma busca ativa para tentar conter o surto de malária que atinge a região Noroeste do Espírito Santo. Segundo o médico Adenilton Cruzeiro, referência técnica em malária da Sesa, estão sendo feitos exames em lâminas com gota espessa para identificar moradores de Vila Pavão e Barra de São Francisco que estejam com a doença. Os serviços de saúde também estão recebendo orientação, em todo o Estado, para que o diagnóstico de casos suspeitos seja rápido e que o tratamento comece imediatamente.