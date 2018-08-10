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SAÚDE

Secretaria de Estado da Saúde faz busca a casos suspeitos de malária

Segundo o médico Adenilton Cruzeiro, referência técnica em malária da Sesa, estão sendo feitos exames em lâminas com gota espessa para identificar moradores que estejam com a doença

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 13:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 ago 2018 às 13:00
A secretaria de Estado da Saúde iniciou uma busca ativa para tentar conter o surto de malária que atinge a região Noroeste do Espírito Santo. Segundo o médico Adenilton Cruzeiro, referência técnica em malária da Sesa, estão sendo feitos exames em lâminas com gota espessa para identificar moradores de Vila Pavão e Barra de São Francisco que estejam com a doença. Os serviços de saúde também estão recebendo orientação, em todo o Estado, para que o diagnóstico de casos suspeitos seja rápido e que o tratamento comece imediatamente.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Adenilton Cruzeiro - 10-08-18
A doença:
O surto de malária atual é causado por um protozoário do tipo falciparum, de origem amazônica e mais agressivo que o tipo vivax, encontrado normalmente na região serrana do estado.

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