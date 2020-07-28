Secretaria de Esportes apresenta protocolo para retorno do futebol

Em meio às discussões que envolvem a possível retomada das atividades do futebol, a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) protocolou junto à Secretaria de da Saúde (Sesa) um pedido para liberação dos treinamentos dos clubes de futebol capixaba, a partir do dia 26 de setembro. O pedido tem como objetivo programar a volta das competições de futebol no Estado, paralisadas em março, em função da pandemia do novo coronavírus. Quem detalhou o que prevê esse documento, em entrevista à CBN Vitória, foi o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Patricia Vallim - Júnior Abreu - 28-07-20

"A entrega desse protocolo foi alinhada diretamente com o Gustavo Vieira, presidente da Federação de Futebol do Estado, e é importantíssima para que se estruture essa volta com segurança para atletas, comissão técnica dos clubes e arbitragem. Além disso, sabemos da importância desse retorno para os jogadores, que estão há quatro meses sem atuar”, afirma o secretário.

Apesar do otimismo, Abreu deixa claro que tudo está sendo pensado com cautela e analisando a recente melhora no enfrentamento a pandemia, principalmente, na redução dos casos de Covid-19 e da ocupação das UTI’s. “A palavra final para a liberação é da Secretaria da Saúde e será respeitada. É importante frisar que todas as liberações são para atividades sem a presença de público e que, caso a situação se agrave novamente, tudo pode ser revisto”, aponta.