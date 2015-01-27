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ENTREVISTA

Seca no Sul do Espírito Santo provoca morte de animais e prejuízo milionário na agricultura

Os produtores do Sul querem que o Estado decrete emergência na região

Publicado em 27 de Janeiro de 2015 às 15:16

Publicado em 

27 jan 2015 às 15:16
Os estragos causados pela seca já estão levando municípios do interior a decretarem emergência. É o caso de Alegre, Itapemirim e Cachoeiro, todos da Região Sul do Estado, onde a situação é ainda mais grave. De acordo com Wesley Mendes, presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim, há localidades onde está difícil garantir até o consumo humano de água. As prefeituras têm lançado mão da perfuração de poços para garantir o abastecimento. Ele relata ainda que em Cachoeiro já foi registrada a morte de 30 animais. Os prejuízos na cidade superam os R$ 33 milhões.
Os produtores do Sul querem que o Estado decrete emergência na região. O recurso facilitaria aos produtores, por exemplo, a renegociação de dívidas de financiamentos adquiridos para a manutenção de suas lavouras e que correm o risco de não serem pagos em decorrência dos prejuízos causados pela seca. Confira os detalhes na entrevista:
Entrevista - Vilmara Fernandes - Wesley Mendes - 27-01-15

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