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Seca leva São Roque do Canaã a decretar situação de emergência

Ouça a entrevista com o secretário de Meio Ambiente de São Roque do Canaã, André Barcelos

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 11:31

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 set 2019 às 11:31
A Prefeitura de São Roque do Canaã decretou situação de emergência por causa da seca que atinge o município há meses. A cidade vem passando por rodízio no abastecimento de água e desde a última semana foi preciso intensificar a circulação de carros-pipa. De acordo com o secretário de Meio Ambiente de São Roque do Canaã, André Barcelos, o decreto foi necessário como forma de sensibilizar ainda mais as autoridades para a situação do município, abastecido pelo rio Santa Maria do Doce.
Entrevista - Fernanda Queiroz - André Barcellos - 17-09-19
Desde o dia 5 de agosto está valendo uma resolução da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) que restringe o uso das águas nas propriedades rurais. Ao todo, 250 produtores de Santa Teresa e de São Roque do Canaã só podem irrigar duas vezes na semana. O objetivo é fazer com que a água volte a correr pelo menos no leito, no centro da cidade. 
 

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