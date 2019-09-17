Seca leva São Roque do Canaã a decretar situação de emergência

A Prefeitura de São Roque do Canaã decretou situação de emergência por causa da seca que atinge o município há meses. A cidade vem passando por rodízio no abastecimento de água e desde a última semana foi preciso intensificar a circulação de carros-pipa. De acordo com o secretário de Meio Ambiente de São Roque do Canaã, André Barcelos, o decreto foi necessário como forma de sensibilizar ainda mais as autoridades para a situação do município, abastecido pelo rio Santa Maria do Doce.