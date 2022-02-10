'Se todos tivessem a qualidade de vida, possibilidade de estudo e organização da Alemanha, seria o mundo perfeito'

Nesta edição do Capixabas pelo mundo, a história é da Gabriela Buzim! Sua trajetória pelo mundo começa em Vitória, quando em 2006, ela conheceu duas alemãs na capital capixaba que estavam fazendo trabalho voluntário no Espírito Santo. Elas mantiveram contato e, em 2010, Gabriela teve a oportunidade de fazer voluntariado na Alemanha. Largou um emprego de sucesso em uma empresa de tecnologia e foi passar três meses na Bavária. Após o término dessa fase, voltou ao Brasil para tirar um visto para mais um período, que durou 18 meses. Em 2012, ela se mudou definitivamente para o país. Hoje, ela é casada, tem dois filhos, e conta sua paixão pela Alemanha. Ouça:
Capixabas pelo mundo - 10/02/2022