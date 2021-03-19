Se não houver adesão à quarentena, medidas mais restritivas virão

O governo do Estado já estuda a possibilidade de abordagem de pessoas nas ruas e até aplicação de multa para quem estiver circulando pelas ruas e vias públicas, sem máscara, ou que não faça parte de atividade essencial prevista em decreto da quarentena.

A partir do meio-dia desta sexta-feira (19), o Espírito Santo também passará a disponibilizar um telefone para esclarecer dúvidas das pessoas sobre a quarentena. O número é (27) 3194 3730 e irá funcionar todos os dias da semana, inclusive sábados e domingos, de 8 às 18h, como explicou em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc.

Há 600 pessoas entre policiais civis e militares, bombeiros, além de equipes do Procon Estadual e Vigilância Sanitária nas ruas de 8 da manhã às 02 da madrugada para fiscalizar o cumprimento do decreto estadual que estabelece o que pode funcionar durante o período de 14 dias de quarentena.

A partir desta sexta-feira (19) também a orientação é para que os estabelecimentos que descumprirem o decreto sejam multados. Se houver reincidência, o mesmo poderá ser interditado e ter o alvará de funcionamento suspenso ou cassado. Álvaro Duboc destacou que se não houver adesão da população à quarentena, medidas mais restritivas serão anunciadas, inclusive com suspensão de mais atividades no Espírito Santo.