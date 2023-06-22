Scooter elétrica precisará de licenciamento, placa e habilitação

Na última semana, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou uma resolução que atualiza a classificação de algumas categorias de veículos, em especial os ciclomotores e bicicletas elétricas. Scooters elétricas (ou ciclo-elétricos, como são chamadas), com até 4 kW de potência, e ciclomotores movidos a combustão, de até 50 cm³ — nos dois casos com velocidade máxima de fabricação de 50 km/h —, precisarão ser registrados em departamento de trânsito e emplacados. A resolução entra em vigor no dia 1º de julho deste ano. A resolução visa estabelecer parâmetros claros para os diferentes tipos de veículos, levando em consideração características como potência do motor, velocidade máxima de fabricação, equipamentos obrigatórios, registro e emplacamento. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor de Segurança no Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Fernando Stockler Simões, fala sobre o assunto.