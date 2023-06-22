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Trânsito

Scooter elétrica precisará de licenciamento, placa e habilitação

Quem explica é o diretor de Segurança no Trânsito do Detran, Fernando Stockler Simões

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 10:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 jun 2023 às 10:43
Scooters elétricas
Scooters elétricas Crédito: Divulgação/Shopping Vitória
Na última semana, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou uma resolução que atualiza a classificação de algumas categorias de veículos, em especial os ciclomotores e bicicletas elétricas. Scooters elétricas (ou ciclo-elétricos, como são chamadas), com até 4 kW de potência, e ciclomotores movidos a combustão, de até 50 cm³ — nos dois casos com velocidade máxima de fabricação de 50 km/h —, precisarão ser registrados em departamento de trânsito e emplacados. A resolução entra em vigor no dia 1º de julho deste ano. A resolução visa estabelecer parâmetros claros para os diferentes tipos de veículos, levando em consideração características como potência do motor, velocidade máxima de fabricação, equipamentos obrigatórios, registro e emplacamento. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor de Segurança no Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Fernando Stockler Simões, fala sobre o assunto. 
Vale reforçar que para ciclomotores (motos compactas e scooters, por exemplo) será obrigatório o registro, emplacamento e a emissão de autorização para conduzir ciclomotores (ACC) ou carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria A.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fernando Stockler Simões - 22-06-23.mp3

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