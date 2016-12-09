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ARQUIBANCADA CBN

Sávio e Romário devem reeditar dupla de sucesso do Flamengo no ES

O evento beneficente Gol Azul acontece no estádio Engenheiro Araripe

Publicado em 09 de Dezembro de 2016 às 18:01

Publicado em 

09 dez 2016 às 18:01
Uma das duplas mais vitoriosas da história do futebol brasileiro vai estar em cena no Espírito Santo. Sávio e Romário, que brilharam juntos com a camisa do Flamengo em 1995, formarão ataque no evento "Gol Azul", que acontece neste sábado, dia 10 de dezembro, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. O jogo beneficente visa chamar a atenção das pessoas para o autismo, um transtorno que afeta o desenvolvimento de crianças e jovens.
Os jornalistas Kaique Dias e André Rodrigues conversaram com o jogador Sávio no "Arquibancada CBN". Ouça na íntegra:
Arquibancada CBN - 09-12-16.mp3
O evento beneficente Gol Azul acontece  no estádio Engenheiro Araripe, às 16h. As entradas custam 10 reais e todo o valor arrecadado será revertido para a Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (AMAES).

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