Saúde prepara novas medidas para garantir atendimento para Covid

O Espírito Santo atingiu a marca de 178.159 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus e 4.128 óbitos registrados. Somente na última semana (16 a 22 de novembro), a média foi de 1.176 novos casos diários. A taxa de transmissão do vírus também cresce no Estado: o Rt foi de 1,37, o que, na prática, significa dez pessoas contaminando outras 14 - a terceira semana seguida de aumento do marcador. E após quase dois meses na classificação de risco baixo, de acordo com o mapa de risco que entrou em vigor nesta segunda-feira (23), alguns municípios da Grande Vitória voltam para o risco moderado: Vitória, Cariacica e Viana.

Em entrevista nesta segunda-feira (23) ao CBN Vitória, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, já antecipou que mais cidades devem migrar para o risco moderado nas próximas semanas. Também estão sendo preparadas novas medidas para garantir a testagem e atendimento para casos de Covid, já que a rede hospitalar vem sofrendo pressão por internações de outras demandas, como trauma e infartos. Nésio Fernandes acredita que a variação do coronavírus que surgiu na Europa já deve estar circulando nas Américas. No entanto, este aumento de casos da doença no ES, para ele, seria uma primeira onda estendida e não uma segunda onda.

Na melhor das hipóteses, a vacinação de grupos de risco deverá acontecer entre março e junho do próximo ano.