Saúde lidera ranking de manifestações na ouvidoria do Ministério Público

Os assuntos mais demandados pela população nos primeiros meses deste ano, por meio da Ouvidoria do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), foram nas áreas de Saúde, com 1646 manifestações, além de Concurso Público (597), Improbidade Administrativa (546), Serviços Públicos (535) e Meio Ambiente (459). A instituição informa que com a proximidade da campanha eleitoral, a Ouvidoria tem uma parceria com a Justiça Eleitoral e com a Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) também para o encaminhamento de denúncias relacionadas ao assunto. Em entrevista à CBN Vitória, o ouvidor do MPES, procurador de Justiça Humberto Alexandre Campos Ramos, fala sobre o assunto! Acompanhe!
ENTREVISTA PATRÍCIA VALIM - HUMBERTO ALEXANDRE CAMPOS RAMOS -22-07-22
"A Ouvidoria do MPES não recebe apenas denúncias eleitorais, mas também aquelas relacionadas a todas as áreas de atuação do Ministério Público Estadual, como violência contra a mulher, violência política de gênero, e até irregularidades como as apuradas na Operação Decanter. Por outro lado, o encaminhamento de denúncias sem embasamento e indícios mínimos de provas podem dificultar e até impedir a apuração dos fatos. E as denúncias falsas podem inclusive gerar punições para quem usa este expediente para com objetivos ilícitos", informa.
O órgão recebeu 7.168 manifestações enviadas pelos cidadãos no primeiro semestre de 2022, e concluiu 7.168 dessas demandas, o correspondente a 99,67% do total. "A população pode denunciar casos de irregularidades à Ouvidoria do MPES, inclusive de forma anônima, pelos seguintes canais: telefone 127; e-mail: [email protected]; site ouvidoria.mpes.mp.br; aplicativo para Android e iOS MPES Cidadão; além das Promotorias de Justiça das cidades capixabas e da sede do MPES, na Procuradoria-Geral de Justiça, em Vitória", diz.