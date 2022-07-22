Saúde lidera ranking de manifestações na ouvidoria do Ministério Público

Os assuntos mais demandados pela população nos primeiros meses deste ano, por meio da Ouvidoria do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), foram nas áreas de Saúde, com 1646 manifestações, além de Concurso Público (597), Improbidade Administrativa (546), Serviços Públicos (535) e Meio Ambiente (459). A instituição informa que com a proximidade da campanha eleitoral, a Ouvidoria tem uma parceria com a Justiça Eleitoral e com a Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) também para o encaminhamento de denúncias relacionadas ao assunto. Em entrevista à CBN Vitória, o ouvidor do MPES, procurador de Justiça Humberto Alexandre Campos Ramos, fala sobre o assunto! Acompanhe!